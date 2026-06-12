Девушка вместо пляжа попала в реанимацию в Подмосковье В подмосковном Подрезово девушку на пляже ударила молния

Молния ударила в девушку, отдыхавшую на пляже в Подрезово под Москвой, недалеко от города Пушкино, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, инцидент произошел после того, как она пряталась от дождя под деревом, куда и попал атмосферный электрический разряд.

У пострадавшей диагностировали ожог груди III степени и аритмогенный шок. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что мост на автотрассе Ереван — Севан обрушился после удара молнии. В результате инцидента повреждены три машины. Пострадавших нет, при этом движение по дороге затруднено.

До этого стало известно, что в Шенкурске Архангельской области шаровая молния ударила в двухквартирный деревянный дом, повредив обшивку и внутреннюю часть стены. Еще один инцидент произошел в селе Сторожевск в Коми, где после удара шаровой молнии загорелся частный дом.

Также ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков рассказал, что для защиты от шаровой молнии необходимо закрыть все окна и двери. Он отметил, что в домах нужно также заблокировать дымоход.