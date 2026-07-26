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26 июля 2026 в 08:03

Украинские инструкторы замучили свыше 30 насильно мобилизованных до смерти

ТАСС: свыше 30 украинцев скончались на полигоне из-за издевательств инструкторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В июле на полигоне вблизи села Казацкого Конотопского района Сумской области погибли более 30 насильно призванных украинцев предпенсионного возраста, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, причиной смерти стали издевательства со стороны инструкторов.

На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкого (Конотопский район) в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста. Неофициальной причиной смерти называют издевательства над ними инструкторов из числа мотивированных националистов, — сказал источник.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко обратил внимание, что украинскому командованию на неделе частично удалось стабилизировать линию обороны в районе Любицкого Запорожской области. Однако это обернулось крупными и неоправданными потерями личного состава, отметил он.

До этого подразделения Вооруженных сил Украины после утраты контроля над селом Захаровка в Харьковской области начали отход на юго-восток. Украинские силы закрепились на запасных рубежах в районе Василевки. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

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