Запрет соцсетей для детей: какие ограничения готовятся в России

Французский парламент одобрил законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Данный закон сделал Францию первой европейской страной, запретившей детям доступ к таким приложениям, как TikTok. Пойдет ли Россия по схожему пути, какие ограничения в Сети для подростков могут появиться в нашей стране уже в ближайшее время — в материале NEWS.ru.

Что именно запрещают детям во Франции

Члены Национального собрания приняли законопроект 279 голосами за и 81 против. Известно, что запрет вступает в силу с 1 сентября для новых аккаунтов, а к 1 января следующего года существующие профили пользователей младше 15 лет должны быть закрыты. Однако штрафные санкции для детей или их родителей не предусмотрены.

Как ожидается, ограничения не коснутся образовательных, научных онлайн-ресурсов и мессенджеров — например, просмотра видео на YouTube или личной переписки в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Между тем для функций, приравненных к социальным сетям (комментарии, каналы в мессенджерах), в обязательном порядке потребуется возрастная верификация. Любопытно, что в принятом законе не уточняется, каким именно образом платформы должны проверять возраст пользователей.

Пойдет ли Россия по пути Франции, запрещая соцсети для детей

Сомнительно, что французский путь актуален для России, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

«Запретами проблему не решить, подростки всегда найдут способы обойти ограничения. Сегодня гораздо важнее усилить работу правоохранительных органов и профильных служб по выявлению тех, кто через интернет вовлекает детей в противоправную деятельность, занимается вербовкой, шантажом и психологическим воздействием», — указал сенатор.

По его мнению, именно борьба с преступниками и повышение цифровой грамотности детей и родителей должны стать приоритетом, а не тотальные запреты.

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Зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов также не уверен, что детям надо что-то жестко запрещать. «Ведь очевидно, что подростки особенно тянутся именно к запретному плоду, стараются нарушать любые ограничения. Безусловно, для детей нужен интернет без скрытых опасностей и преступников. Нам следует гармонично и свободно развивать свой суверенный сегмент мировой сети, чтобы о Рунете говорили во всем мире как о примере разумного баланса безопасности и разнообразия информации», — пояснил он NEWS.ru.

По оценкам гендиректора коммуникационного агентства «Фабрика смыслов», политолога Вадима Попова, опыт Франции представляет интерес для осмысления, но уж точно не предполагает прямое копирование в России. «Понятно, что запрет соцсетей для детей вызван серьезными опасениями политиков относительно влияния виртуального пространства на психическое здоровье и развитие молодого поколения. Уже доказано, что чрезмерное использование соцсетей связано с повышенным риском депрессии, тревожности и низкой самооценки среди подростков. К тому же соцсети часто содержат агрессивный контент, кибертравлю и мошенничество», — заявил он NEWS.ru.

Какие идеи по ограничению соцсетей для детей обсуждают в Госдуме

Наш путь — это не путь простых и прямых запретов, которые вряд ли принесут ожидаемый эффект, указал в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

«Это путь умного регулирования и, конечно, работы прежде всего по переключению несовершеннолетних подростков на российские платформы, где мы можем быть уверены в модерации контента», — пояснил депутат.

Однако заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что определенные ограничения для соцсетей все-таки будут введены уже в ближайшие два-три года.

Андрей Свинцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На мой взгляд, будет ограничена возможность регистрироваться в социальных сетях детям до 14 лет. В России паспорта подросткам выдают в 14 лет, и вот с этого момента на удостоверение личности подростка будет регистрироваться сим-карта. К ней привяжут все персональные данные, включая „Госуслуги“. Таким образом, у подростка появится полностью верифицированный аккаунт: и администрация социальной сети, и оператор связи начнут нести полную ответственность за тот контент, который этот подросток будет потреблять», — рассказал Свинцов.

По его словам, платформы отрегулируют для пользователей 14–16 лет выдачу ленты таким образом, чтобы туда не попадал взрослый контент, также начнут вводиться ограничения по количеству времени, проведенному в соцсетях. «Что это означает? Например, пользование сетями будет блокироваться в дневное время, когда подростки должны учиться. Также ограничат время просмотра коротких видео. То есть можно будет продолжать пользоваться социальными сетями, но без возможности смотреть короткие ролики, которые фактически являются аналогом наркотического средства. Они вырабатывают дофамин у того, кто смотрит, и, соответственно, формируют зависимость. Все это уже научно доказанные факты, осталось только ввести законодательные ограничения», — пояснил Свинцов.

Впрочем, коллега Свинцова, зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил NEWS.ru, что ни в Госдуме, ни в Минцифре, ни в Роскомнадзоре законопроекты, аналогичные французскому, не готовятся.

«Исключение подростков из социальных сетей на повестке дня не стоит. Такие драконовские меры, как в Европе, наша власть в ближайшее время, как минимум полгода, а то и год, реализовывать не собирается. Если бы даже сейчас и появились такие законопроекты, то на их прохождение, учитывая резонансность темы, как раз бы и ушло полгода-год. Возможно, мы вообще без этого обойдемся и будем применять какие-то точечные меры», — пояснил Матвейчев.

Политолог Попов выразил опасения, что недопуск детей к соцсетям ограничивает их свободу самовыражения и может подавить творческие способности: «К тому же для подростков из удаленных регионов или детей с ограниченными возможностями здоровья соцсети часто являются единственным доступным каналом социализации, поиска сообществ по интересам и получения дополнительного образования. Тотальный запрет может привести к их изоляции», — пояснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместо полного запрета одним из решений может стать внедрение образовательных инициатив, направленных на повышение цифровой грамотности школьников, считает Попов. «И вот здесь востребованным будет не сам французский инструмент запрета, а его концептуальная часть: признание неспособности саморегуляции соцсетей защитить детей и необходимость принудительного введения технических фильтров на стороне самих платформ, работающих в российской юрисдикции», — уточнил эксперт. — Для России оптимальной стратегией видится сочетание мягкого инфраструктурного регулирования (принудительная настройка приватности по умолчанию, прозрачность алгоритмов) с развитием качественных отечественных альтернатив и масштабным обучением цифровой гигиене самих детей и их родителей».

Какие предложения уже выдвигают российские родители

Как заявила в беседе с NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, необходимо ввести возрастной ценз: «Следует запретить соцсети детям до 14 лет полностью, а с 14 до 18 лет — только с письменного согласия родителей. Эти инициативы в Минцифры и Госдуму мной уже направлены».

Также Волынец настаивает на необходимости отказаться от приобретения гаджетов в раннем возрасте. По ее мнению, нельзя покупать смартфоны детям до 12 лет, вместо этого — кнопочные телефоны для связи.

«Назрела необходимость введения наказания за опасный контент: следует привлекать блогеров к уголовной ответственности за вовлечение детей в опасные „игры“ и деструктивные сообщества. Важно также переориентировать досуг: создавать доступные кружки, спортсекции и летние лагеря, где нет интернета. Личным примером показывать, что реальная жизнь интереснее виртуальной», — пояснила Волынец.

В каких странах уже ограничивают доступ детей к соцсетям

Евросоюз готовится ввести ограничения на доступ детей к соцсетям во всех 27 странах объединения. Как ожидается, законодательные предложения могут быть представлены уже в ближайшие месяцы. Среди обсуждаемых мер — возрастные ограничения и обязанность сервисов подтверждать безопасность своих продуктов для несовершеннолетних.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первым государством, запретившим детям доступ к социальным платформам, стала Австралия. С декабря 2025 года дети до 16 лет не могут создавать аккаунты и страницы в Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена), Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick, Twitch. Технологические компании и администрации социальных сетей отныне обязаны использовать системы проверки возраста и блокировать регистрацию тех, кто младше 16 лет. За нарушение установленных требований цифровым платформам грозит штраф до $32,2 млн. После вступления закона в силу было удалено не менее 4,7 млн аккаунтов детей и подростков.

В Бразилии согласно закону, вступившему в силу в марте 2026 года, цифровые сервисы обязаны подтверждать возраст пользователей младше 16 лет и связывать их аккаунты с профилями родителей. Взрослым в свою очередь предоставлена возможность ограничивать экранное время детей, блокировать переписки с посторонними и запрещать любые финансовые транзакции.

В Индонезии запрет на пользование социальными сетями детьми до 16 лет также действует с марта. Ограничения касаются и игровых платформ, и сервисов электронной коммерции. Для детей младше 13 лет остаются доступными только специально созданные для этой возрастной группы ресурсы.

В Китае для предотвращения интернет-зависимости власти ограничивают доступ несовершеннолетних пользователей к соцсетям и онлайн-играм посредством введения лимитов экранного времени и применения специальных режимов для аккаунтов. Например, «детский» или «подростковый» режимы доступны детям только в дневное время и автоматически ограничивают время использования. Для регистрации в соцсетях детей до 14 лет необходимо согласие родителей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ОАЭ ограничения для детей в доступе к интернету введены правительством в июне нынешнего года. Так, возможности заводить аккаунты и пользоваться социальными сетями были лишены дети младше 15 лет.

В Турции закон о запрете использования социальных сетей подростками младше 15 лет был принят весной и вступит в силу в октябре 2026 года. В соответствии с новшеством платформы обязаны поддерживать меры по проверке возраста пользователей. Игровые онлайн-платформы в обязательном порядке будут классифицировать игры по возрастному рейтингу.

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