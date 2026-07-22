В Госдуме ответили, как защитить детей от негативного влияния соцсетей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать безопасные соцсети для детей. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что системы должны использовать более совершенные алгоритмы для отслеживания деструктивного контента.

Социальные сети — это по большому счету некое радикализированное отражение реалий, потому что в них находятся те же самые люди. Другое дело, что некий посыл и эмоциональный уровень там, безусловно, выше, а ответственность ниже. Поэтому хочется сказать, что соцсети — это сфера, где родителям также требуется осуществлять свой контроль. Но по какому-то безумию порталы считают, что они справятся сами. Я за то, чтобы были социальные сети с безопасным кодом, то есть с более умными алгоритмами отслеживания контента. Нужно некое специально адаптированное приложение именно для детского общения, чтобы там не было ни порнографии, ни насилия, — поделился Милонов.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила создать качественный контент для российских детей, который мог бы заменить зарубежный. По ее словам, российские власти не поддерживают тотальные ограничения в цифровом пространстве.