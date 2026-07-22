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22 июля 2026 в 12:21

В Госдуме назвали способ отвлечь детей от иностранного контента

Депутат Останина призвала создавать качественный контент для российских детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутат Госдумы Нина Останина выступила с идеей создания качественного контента для российских детей, который сможет заменить зарубежный. Так она прокомментировала информацию о запрете соцсетей детям до 15 лет во Франции. По ее словам, власти России выступают против тотальных ограничений в цифровой сфере.

Во-первых, в России есть базовый закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Но у нас уже в кавычках «защищены» и взрослые, и дети, потому что сам интернет стал площадкой с множеством ограничений для всех. Поэтому вначале надо создать свой российский контент, который будет интересен нашему подрастающему поколению, а потом уже думать о том, чтобы принимать какие-то технологические меры. Мы против того, чтобы сейчас тотально все запрещать, — сказала Останина.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что руководство мессенджера Telegram осведомлено обо всех условиях для полной разблокировки приложения в России. По его словам, у компании есть все необходимые данные, чтобы сделать работу платформы в стране законной.

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