Что будет с интернетом в 2026 году: блокировки, замедления, Telegram, VPN

Что будет с интернетом в 2026 году: блокировки, замедления, Telegram, VPN

Структура российского интернета в ближайшее время изменится, утверждают опрошенные эксперты. Что будет с Telegram, могут ли подпасть под блокировку другие ресурсы, какая судьба ждет VPN, сохранится ли безлимитный трафик, каким будет интернет в России — в материале NEWS.ru.

Что за закон о суверенном Рунете

В России с 2019 года действует закон о суверенном Рунете, принятый для защиты от внешних угроз. Согласно нормам, операторы связи должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором (РКН). Так ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика в случае возникновения угрозы устойчивости, целостности и безопасности интернета. Помимо этого, РКН получил право блокировать доступ к запрещенным в стране ресурсам.

Также закон установил создание реестра точек обмена трафиком. Под таковыми подразумевается физическое место, где соединяются между собой сети различных организаций (крупных компаний, провайдеров интернет-услуг, хостинг-провайдеров). Еще одно требование закона — создание национальной системы доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции указывал, что понятия суверенного и свободного интернета не противоречат друг другу. По его словам, целью закона о «суверенном Рунете» является недопущение негативных последствий возможного отключения мировой сети, которая управляется в основном из-за рубежа. Глава государства отмечал, что суверенитет заключается в наличии своих цифровых ресурсов.

В чем разница между суверенным интернетом и полностью изолированным

Термин «суверенный интернет» у некоторых вызвал тревогу — пользователи высказывали предположение, что Россия может быть полностью отрезана от глобальной сети.

«Мы все понимаем, что интернет, в том числе международный, — это неотъемлемая часть современной инфраструктуры, а значит, отрезание страны от доступа к Сети приведет к серьезным экономическим, социальным и технологическим последствиям», — сказал NEWS.ru сенатор РФ Айрат Гибатдинов.

По его мнению, это способно нарушить работу бизнеса, образования, здравоохранения и повседневную жизнь миллионов людей.

«На мой взгляд, государство найдет оптимальный способ учесть интересы граждан и соблюсти те условия, которые позволят обеспечить безопасность Сети», — предположил сенатор.

Как пояснил NEWS.ru депутат Госдумы доктор экономических наук Николай Новичков, интернет — изначально система, предполагающая открытость.

«Иное дело, что многие вещи в нем могут регулироваться на национальном уровне. Если суверенный интернет предполагает использование преимущественно отечественных платформ и разработок, то я за», — указал парламентарий.

В ноябре прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявлял, что российский сегмент интернета не планируется отключать от зарубежных сервисов. В частности, он отмечал, что государство «умеет отделять вредоносный контент от полезного», поэтому будет действовать избирательно, чтобы у россиян сохранился доступ к действительно нужным иностранным ресурсам.

Глава Минсвязи Максут Шадаев ранее также указывал, что «технически заблокировать интернет практически невозможно». «Нет, часть сервисов может деградировать на какое-то время, но рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного, нет и не существует, и задачи по его созданию не стоит на уровне политического руководства страны», — указывал он в беседе с журналистами.

Леонид Левин, занимавший ранее пост глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, также объяснял, что российский интернет является частью общемирового цифрового пространства: «Когда критики закона говорят об изоляции Рунета, они переворачивают суть и задачи закона с ног на голову. Его главная цель в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет был доступен российским гражданам. Чтобы все те сервисы, которые сегодня обеспечивают быстрое и удобное решение задач пользователей, а это электронные госуслуги, онлайн-банкинг, социальные сети, интернет-магазины, — были доступны в полном объеме».

Что будет с VPN в России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что юридически запретить использование технологии VPN невозможно. При этом, по его мнению, многие бесплатные сервисы торгуют данными своих клиентов — таким образом персональная информация может попасть в руки мошенникам.

Как пояснил NEWS.ru председатель Совета Фонда развития цифровой экономики экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, до тех пор, пока в России не появится «государственный VPN», наказание за пользование другими его версиями вряд ли возможно.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин заявил, что использование VPN-сервисов несет серьезные риски для личных данных россиян. По его словам, бесплатные VPN не обеспечивают защиту, а часто сами собирают информацию о пользователях или содержат вредоносные модули.

Ограничат ли трафик домашнего интернета

В марте 2026 года операторы кабельного интернета начали урезать трафик.

«Их можно понять, поскольку на операторов сейчас свалился трафик от мобильной связи. Там к таким объемам, конечно, не готовились. Поэтому и появилась информация, что в одни руки будут давать не более трех терабайтов. Хотя три терабайта — это хороший объем, если не заниматься раздачей на торрент-трекерах», — пояснил NEWS.ru Герман Клименко.

Клименко усомнился в том, что ограничения трафика домашнего интернета станет «системной историей».

Впрочем, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с NEWS.ru предположил, что ограничение трафика почти наверняка продолжится.

«Не обязательно в форме всеобщего отключения. Скорее как сейчас: замедление отдельных сервисов, выборочные сбои, отключения по территории, времени или типу трафика», — пояснил Гращенков.

Ранее СМИ сообщили, что популярный поставщик услуг домашнего проводного интернета начал тестировать механизм ограничения скорости для абонентов в ряде регионов. Условием для наступления рестрикций является превышение определенного порога потребления трафика.

Илья Гращенков напомнил, что с 1 марта 2026 года расширилась внесудебная блокировка ресурсов: теперь без суда начали блокировать сайты с дистанционной продажей табака, никотиносодержащей продукции.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил NEWS.ru, что другие форматы блокировки пока не планируются: «Все должно работать в соответствии с законом. И, на мой взгляд, все уже достаточно хорошо работает».

Как будет работать белый список сайтов

Сценарий с обширным белым списком, за пределами которого ничего работать не будет — уже не гипотеза, а практика, отмечает Илья Гращенков.

«Модель „не весь интернет, а разрешенный интернет“ уже тестируется и расширяется. Как чрезвычайный или региональный режим он уже существует», — пояснил собеседник.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил добавить кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и видеокамеры в белые списки. По его словам, работа этих популярных у россиян сервисов нарушается из-за проблем с сим-картами.

Он также призвал запустить на сайте Минцифры отдельный сервис для сбора предложений от бизнеса и граждан. Это позволит полностью учесть все системы, зависимые от сотовой связи и Wi-Fi.

Читайте также:

Telegram в России почти все: заблокируют насовсем или дожмут Дурова?

Поставлена точка в блокировке Telegram? Намек Путина, что известно, сроки

«У Дурова либеральный бзик»: Клименко о блокировке Telegram и WhatsApp в РФ