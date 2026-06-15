Подорвавший комбата «Арбата» убийца находился в армянской тюрьме ТАСС: убивший комбата «Арбата» Манукян был осужден за убийство в Армении

Фигурант дела о подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна отбывал в Армении срок за убийство, как выяснилось из документов, с которыми ознакомился ТАСС. Вараж Манукян вышел на свободу по амнистии.

В понедельник 15 июня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела Манукяна, где ожидается заслушивание гособвинения и отношение подсудимого. По данным участника процесса, подсудимый не признает вину и утверждает, что не знал о конечной цели организаторов покушения.

Кроме того, правоохранительные органы объявили в розыск более 15 соучастников, которым заочно предъявлено обвинение в организации и исполнении теракта в центре Москвы, поскольку они скрылись от следствия до или почти в то же время, что и сам террористический акт.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд продлил арест Варажу Манукяну. Гособвинение в суде заявило, что Манукян обвиняется в двух особо тяжких преступлениях и может скрыться от следствия. Защита подсудимого просила суд изменить меру пресечения на домашний арест.