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15 июня 2026 в 05:34

Подорвавший комбата «Арбата» убийца находился в армянской тюрьме

ТАСС: убивший комбата «Арбата» Манукян был осужден за убийство в Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Фигурант дела о подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна отбывал в Армении срок за убийство, как выяснилось из документов, с которыми ознакомился ТАСС. Вараж Манукян вышел на свободу по амнистии.

В понедельник 15 июня 2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела Манукяна, где ожидается заслушивание гособвинения и отношение подсудимого. По данным участника процесса, подсудимый не признает вину и утверждает, что не знал о конечной цели организаторов покушения.

Кроме того, правоохранительные органы объявили в розыск более 15 соучастников, которым заочно предъявлено обвинение в организации и исполнении теракта в центре Москвы, поскольку они скрылись от следствия до или почти в то же время, что и сам террористический акт.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд продлил арест Варажу Манукяну. Гособвинение в суде заявило, что Манукян обвиняется в двух особо тяжких преступлениях и может скрыться от следствия. Защита подсудимого просила суд изменить меру пресечения на домашний арест.

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