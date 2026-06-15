HR-эксперт ответила, когда корпоратив на природе обернется катастрофой

Нерешенные конфликты усугубят разногласия между коллегами на выездном корпоративе, заявила NEWS.ru эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, отдых в неформальной атмосфере позволяет обнаружить скрытые проблемы коллектива.

Корпоратив на природе кажется идеальной идеей: неформальная обстановка, снятие дистанции, ощущение «настоящих» людей без офисных ролей. Но именно в таких условиях часто проявляется то, что в работе было скрыто. Сильная команда становится еще ближе, если в ней уже есть базовое доверие. Люди чувствуют границы друг друга и уважают различия. В этом случае общий отдых усиливает ощущение «мы» и укрепляет связь внутри команды. Но если внутри уже есть напряжение, невыраженные конфликты или токсичная культура, выезд это усиливает, — поделилась Болгова.

Она пояснила, что на выездном корпоративе привычные механизмы самоконтроля ослабевают, проявляя неловкие ситуации, давление и нарушение границ. По словам эксперта, после таких событий люди не сближаются, а, наоборот, дистанцируются. Специалист подчеркнула, что это особенно заметно в поведении руководителей.

Если начальник теряет границы и начинает переносить рабочие отношения в избыточную «дружбу», это размывает его управленческую позицию, потому что именно он задает нормы взаимодействия в команде. Любое смещение этой роли считывается остальными и влияет на общую систему отношений. Хороший ориентир простой: корпоратив не должен становиться проверкой на лояльность. Это пространство выбора, а не обязанность. В противном случае это становится точкой, после которой кто-то всерьез задумывается об увольнении, — заключила Болгова.

Ранее стало известно, что большинство россиян продолжают трудиться, стремясь к достижению личных целей. В то же время, по словам 26% респондентов, их работа направлена на обеспечение спокойствия в жизни.