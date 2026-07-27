Площадь природных пожаров во Франции достигла рекордных масштабов

Площадь территорий, выгоревших во Франции с начала сезона природных пожаров, достигла 115 тыс. гектаров, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. Он отметил, что огонь разрастается.

Еще в субботу, 25 июля, власти сообщали о 98 тыс. гектаров выгоревших территорий. За короткое время площадь земель, пострадавших от природных пожаров, выросла еще на 17 тыс. гектаров.

Ранее стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Франции, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км. Тысячи жителей размещены во временных убежищах. В департаменте Жиронда огнем уничтожено более 32 тыс. гектаров земли и не менее 140 домов.

До этого в испанском Мадриде объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Министерство обороны европейской страны также опубликовало видеозапись, на которой были запечатлены масштабные очаги возгорания и территории, охваченные огнем.