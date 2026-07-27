Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 00:38

Площадь природных пожаров во Франции достигла рекордных масштабов

Во Франции пожары уничтожили уже 115 тыс. гектаров

Фото: MPP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Площадь территорий, выгоревших во Франции с начала сезона природных пожаров, достигла 115 тыс. гектаров, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. Он отметил, что огонь разрастается.

Еще в субботу, 25 июля, власти сообщали о 98 тыс. гектаров выгоревших территорий. За короткое время площадь земель, пострадавших от природных пожаров, выросла еще на 17 тыс. гектаров.

Ранее стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Франции, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км. Тысячи жителей размещены во временных убежищах. В департаменте Жиронда огнем уничтожено более 32 тыс. гектаров земли и не менее 140 домов.

До этого в испанском Мадриде объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Министерство обороны европейской страны также опубликовало видеозапись, на которой были запечатлены масштабные очаги возгорания и территории, охваченные огнем.

Европа
Франция
пожары
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ
Балицкий сообщил о высокой активности дронов над Запорожьем
Вечеринка с сотнями гостей обернулась стрельбой и смертью
В МИД РФ пообещали ответить на недружественные шаги Кишинева
Стало известно, что привело к гибели альпинистов на Эльбрусе
В Турции заявили, что Зеленский пошел против Европы
Новая квартира, отмена концертов, суды: как живет Лариса Долина
Британская деревня захотела выйти из состава страны
Площадь природных пожаров во Франции достигла рекордных масштабов
Глава CENTCOM высказался об ударах по Ирану
Девять человек пострадали после удара молнии в аэропорту Венесуэлы
В Ростовской области ввели режим ЧС еще в одном районе
В Сумах прогремели сильные взрывы
«Тяжелейший удар»: Запад подготовил сюрприз Зеленскому
«Выпустил джина»: Путин объяснил, где Запад допустил роковую ошибку
В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по скорой в Горловке
В Виннице мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК
Стало известно, будет ли Илюмжинов бороться за место главы FIDE
В Турции застрелили члена правящей партии и его родственников
«Однозначно намерен»: Нетаньяху рассказал о своих планах на Нью-Йорк
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.