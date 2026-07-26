В Сумах прогремели сильные взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное». В городе наблюдаются перебои с электроснабжением.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумском районе, к которому относится областной центр, в момент происшествия действовала воздушная тревога. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что российские разведчики — операторы беспилотных систем «Севера» с помощью ударных дронов «Молния» ликвидировали заглубленные фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области, рассказал командир расчета с позывным Молот. Их обнаружили при помощи тепловизоров. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

До этого в МО РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Помимо этого, уничтожены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.