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27 июля 2026 в 01:28

В МИД РФ пообещали ответить на недружественные шаги Кишинева

В МИД РФ пообещали дать асимметричный ответ на недружественные меры Кишинева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Москва даст адекватный, но не обязательно симметричный ответ на недружественные инициативы Кишинева, передают «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ. Меры реализуются при поддержке западных кураторов и направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Россией, считают в ведомстве.

Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться, — указали в министерстве. — Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ, — сказано в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что принимаемые Кишиневом меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Россией. В МИД подчеркнули, что Москва будет реагировать на подобные действия.

Ранее вызванному в МИД России послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию указали на грубое нарушение Кишиневом Венской конвенции о дипломатических сношениях. Речь идет о задержании курьеров российского дипведомства в аэропорту молдавской столицы.

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