В МИД РФ пообещали ответить на недружественные шаги Кишинева В МИД РФ пообещали дать асимметричный ответ на недружественные меры Кишинева

Москва даст адекватный, но не обязательно симметричный ответ на недружественные инициативы Кишинева, передают «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ. Меры реализуются при поддержке западных кураторов и направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Россией, считают в ведомстве.

Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться, — указали в министерстве. — Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ, — сказано в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что принимаемые Кишиневом меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с Россией. В МИД подчеркнули, что Москва будет реагировать на подобные действия.

Ранее вызванному в МИД России послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию указали на грубое нарушение Кишиневом Венской конвенции о дипломатических сношениях. Речь идет о задержании курьеров российского дипведомства в аэропорту молдавской столицы.