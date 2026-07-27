Девять человек пострадали после удара молнии в аэропорту Венесуэлы

Девять человек пострадали после удара молнии в аэропорту Венесуэлы

По меньшей мере девять человек пострадали в результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия в Венесуэле, сообщила газета El Impulso. По данным издания, инцидент произошел вечером во время сильного дождя.

Среди пострадавших оказались четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы и несколько сотрудников аэропорта. Восемь человек были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Находившиеся на перроне три самолета повреждений не получили. После временной приостановки работы из-за неблагоприятной погоды аэропорт возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме.

Ранее молния попала в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома Сичан в Китае на глазах у многочисленных зрителей. По информации местных СМИ, носитель вывел на переходную к геостационарной орбиту шестой космический аппарат под названием «Тяньлянь-2».