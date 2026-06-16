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16 июня 2026 в 11:02

Леонтьев поднял гонорары за корпоративы, но только для россиян

Леонтьев готов выступить в РФ за 17 млн рублей, а за рубежом — за 12 млн рублей

Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Народный артист РФ Валерий Леонтьев повысил стоимость выступлений для российских заказчиков до 17 млн рублей, передает Telegram-канал Mash. При этом концерты за рубежом артист по-прежнему готов давать за 12 млн рублей.

Как сообщает канал, певец пересмотрел условия работы и установил разные гонорары в зависимости от страны проведения мероприятия. За 50-минутное выступление в России организаторам придется заплатить минимум 17 млн рублей.

Также Леонтьев стал реже соглашаться на частные корпоративы. По данным источника, причиной стали тяжелые перелеты между континентами, которые негативно сказываются на его самочувствии. Кроме того, как пишут авторы, сейчас артист делает ставку на крупные мероприятия, позволяющие сократить число поездок и обеспечить более высокий заработок.

Ранее актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис в сериале «Игра престолов», опровергла слухи о гонорарах в $300 тыс. (21 млн рублей) за один эпизод сериала. По ее словам, эта сумма сильно преувеличена, хотя выплаты за съемки позволили закрыть родителям ипотеку.

Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев
гонорары
корпоративы
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