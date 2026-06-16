Стало известно, почему Леонтьев поднял сумму гонорара до 17 млн рублей

Народный артист России Валерий Леонтьев увеличил стоимость своих выступлений на родине до 17 миллионов рублей, поскольку в последние годы крайне избирательно подходит к выбору площадок и редко выходит на отечественную сцену, передает РИА Новости. По словам музыкального продюсера Сергея Дворцова, певец уже обеспечен финансово и берет деньги исключительно за свое личное присутствие.

Леонтьев являлся и является одним из самых дорогих артистов на нашей эстраде. Сейчас он редкий гость в Российской Федерации, поэтому, безусловно, его хотят видеть, принимают и любят, — отметил Дворцов.

Продюсер подчеркнул, что в свои 77 лет исполнитель находится в отличной физической форме, что также влияет на его востребованность. По его словам, артист «сексуальный и подтянутый», а это «дорогого стоит».

Ранее стало известно, что Леонтьев установил разные гонорары для выступлений в России и за рубежом. Если за концерт в РФ организаторам придется заплатить минимум 17 млн рублей, то за выступление за границей артист готов выйти на сцену за 12 млн рублей. Кроме того, певец сократил количество частных выступлений, поскольку длительные перелеты между континентами стали негативно отражаться на его здоровье. Леонтьев предпочитает крупные мероприятия, которые требуют меньше поездок и приносят больший доход.