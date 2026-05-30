«Можете представить?»: Кларк рассказала о гонорарах за «Игру престолов» Актриса Кларк опровергла слухи о выплатах в $300 тыс. за эпизод «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис в сериале «Игра престолов», опровергла слухи о гонорарах в $300 тыс. за один эпизод сериала. В беседе с американским изданием Variety она рассказала, что эта сумма сильно преувеличена, хоть выплаты за съемки и позволили ей помочь закрыть родителям ипотеку.

Мы столько не зарабатывали. Можете себе представить? Я бы ездила на паре «Порше», — поделилась Кларк.

Актриса также рассказала, что мировая слава поначалу пугала и озадачивала ее. Она потратила много времени, пытаясь понять этот феномен. В итоге Кларк пришла к простой формуле, которая заключается в том, что чем реже тебя показывают по телевизору, тем менее ты знаменит. Слава приходит и уходит, резюмировала она.

Ранее Эмилия Кларк призналась, что боялась увольнения, когда перенесла два инсульта. Знаменитость тогда временно потеряла способность говорить и едва не впала в кому. По словам Кларк, лишение работы стало ее первым страхом. Последствия инсультов в 2011 и 2013 годах могли серьезно повлиять на актерскую игру Кларк. Однако актриса практически полностью восстановила все необходимые функции, несмотря на слова медиков, что такие исцеления происходят редко.