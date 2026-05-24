Актер Самойленко-младший рассказал о продолжении сериала «Слово пацана»

Актер Александр Самойленко — младший рассказал в интервью журналисту Светлане Баласанян, что пока не знает, будет ли сниматься во второй части сериала «Слово пацана». При этом он отметил, что безумно хотел бы этого.

Я не могу точно сказать, потому что нет сценария, но, естественно, я безумно хочу этого. В «слитой» серии есть сцена с прямой заявкой на продолжение, где мой герой Коневич рассказывает, как они откроют банк, все будет их. Не знаю, насколько я могу сейчас об этом говорить, но изначально это планировалось как прямая линия, продолжение, где будут Коневич и Маратик. Но сейчас прошло время, может, другие идеи появились, — раскрыл актер.

Самойленко-младший также подчеркнул, что изначально материала было на два-три сезона и все были настроены на продолжение. По его мнению, сериал «Слово пацана» стоит посмотреть каждому.

Я искренне советую всем посмотреть этот сериал, я в восторге от него, и это не потому, что я там снимался. Это первый раз за всю мою жизнь, когда я настолько кому-то рекомендую какой-либо сериал. Там круто все: монтаж, персонажи, музыка, локация, — добавил артист.

Ранее актриса Ирина Медведева назвала условие для съемок в продолжении «6 кадров». Она заявила, что не согласится принимать участие в продолжении проекта и вернется к программе только в том случае, если с ней будет заключен «жесткий контракт».