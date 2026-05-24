Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 17:47

Актер Самойленко-младший рассказал о продолжении сериала «Слово пацана»

Актер Самойленко-младший: я безумно хочу сниматься в «Слове пацана»

Александр Самойленко — младший Александр Самойленко — младший Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Александр Самойленко — младший рассказал в интервью журналисту Светлане Баласанян, что пока не знает, будет ли сниматься во второй части сериала «Слово пацана». При этом он отметил, что безумно хотел бы этого.

Я не могу точно сказать, потому что нет сценария, но, естественно, я безумно хочу этого. В «слитой» серии есть сцена с прямой заявкой на продолжение, где мой герой Коневич рассказывает, как они откроют банк, все будет их. Не знаю, насколько я могу сейчас об этом говорить, но изначально это планировалось как прямая линия, продолжение, где будут Коневич и Маратик. Но сейчас прошло время, может, другие идеи появились, — раскрыл актер.

Самойленко-младший также подчеркнул, что изначально материала было на два-три сезона и все были настроены на продолжение. По его мнению, сериал «Слово пацана» стоит посмотреть каждому.

Я искренне советую всем посмотреть этот сериал, я в восторге от него, и это не потому, что я там снимался. Это первый раз за всю мою жизнь, когда я настолько кому-то рекомендую какой-либо сериал. Там круто все: монтаж, персонажи, музыка, локация, — добавил артист.

Ранее актриса Ирина Медведева назвала условие для съемок в продолжении «6 кадров». Она заявила, что не согласится принимать участие в продолжении проекта и вернется к программе только в том случае, если с ней будет заключен «жесткий контракт».

Культура
сериалы
актеры
Слово пацана
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина ранил пьяных подростков, напавших на него с ружьем и ножом
Стадион «Лужники» почтил минутой молчания память жертв атаки в ЛНР
Минобороны Украины признало прилет по штабу ВСУ
Нежелание иметь семью, псевдоним, дружба с Галкиным: как живет Цискаридзе
Китай запустил космический корабль с тремя космонавтами
Журналист из Пакистана объяснил, зачем Киев убивает российских детей
Массовая давка случилась на фестивале в Южной Каролине
Великобритания и Франция не захотели тратить на Украину деньги НАТО
Иран допустил выход из ДНЯО
Автомобиль россиянина вспыхнул на дороге в Таиланде
Трамп назвал главное условие для снятия морской блокады с Ирана
Стало известно, сколько суток Энергодар остается без света из-за атак ВСУ
Автобус сгорел дотла посреди дороги в Набережных Челнах
В Госдуме назвали важный итог удара России по военным объектам Украины
Сотрудница супермаркета свернула шеи бездомным котятам
Житель Энергодара в результате атаки дронов ВСУ получил осколочные ранения
Один человек погиб в ходе массовой аварии в Подмосковье
Селехметьева проиграла Костюк в первом круге Открытого чемпионата Франции
Стало известно о новом государственном визите Путина
Пасечник встретил иностранных журналистов в больнице после атаки ВСУ на ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.