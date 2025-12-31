Актриса Медведева назвала условие для съемок в продолжении «6 кадров» Ирина Медведева: соглашусь на съемки в «6 кадрах» только с жестким контрактом

Актриса и певица Ирина Медведева, известная по скетч-шоу «6 кадров», заявила в интервью журналисту Светлане Баласанян, что не согласится принимать участие в съемках продолжения проекта. Она пояснила, что вернется к программе только в том случае, если с ней будет заключен «жесткий контракт».

Летом мы должны были снимать продолжение «6 кадров», хотя я изначально не была настроена на продолжение этого проекта. Поскольку я живу на две страны, то мне было сложно организовать этот процесс, но я приехала в Москву. Уже были примерки, были написаны скетчи, а потом нам сказали: «Завтра начинаем. А может, и не начнем». В смысле не начнем?! По итогу съемки отменились, сейчас разговоров о съемках нет, но я и не пойду уже, не соглашусь. Либо сделаю жесткий контракт, — рассказала артистка.

Также Медведева ответила на вопрос о том, стоит ли блогерам принимать участие в съемках новых «6 кадров». По ее мнению, у них есть своя «отдельная ниша», а в кино должны сниматься выпускники театральных вузов.

Мы все уже постарели, новые лица нужны. Но у блогеров есть своя ниша, своя стезя, это другая история. Это тоже работа, но выпускники театральных вузов — это другое, — добавила Медведева.

Ранее актер Сергей Дорогов раскрыл, из-за чего на самом деле перестали снимать программу «6 кадров». По его словам, это произошло по причине ухода из проекта народного артиста РФ Федора Добронравова, а также из-за кризиса.