Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 18:27

Актриса Медведева назвала условие для съемок в продолжении «6 кадров»

Ирина Медведева: соглашусь на съемки в «6 кадрах» только с жестким контрактом

Ирина Медведева Ирина Медведева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса и певица Ирина Медведева, известная по скетч-шоу «6 кадров», заявила в интервью журналисту Светлане Баласанян, что не согласится принимать участие в съемках продолжения проекта. Она пояснила, что вернется к программе только в том случае, если с ней будет заключен «жесткий контракт».

Летом мы должны были снимать продолжение «6 кадров», хотя я изначально не была настроена на продолжение этого проекта. Поскольку я живу на две страны, то мне было сложно организовать этот процесс, но я приехала в Москву. Уже были примерки, были написаны скетчи, а потом нам сказали: «Завтра начинаем. А может, и не начнем». В смысле не начнем?! По итогу съемки отменились, сейчас разговоров о съемках нет, но я и не пойду уже, не соглашусь. Либо сделаю жесткий контракт, — рассказала артистка.

Также Медведева ответила на вопрос о том, стоит ли блогерам принимать участие в съемках новых «6 кадров». По ее мнению, у них есть своя «отдельная ниша», а в кино должны сниматься выпускники театральных вузов.

Мы все уже постарели, новые лица нужны. Но у блогеров есть своя ниша, своя стезя, это другая история. Это тоже работа, но выпускники театральных вузов — это другое, — добавила Медведева.

Ранее актер Сергей Дорогов раскрыл, из-за чего на самом деле перестали снимать программу «6 кадров». По его словам, это произошло по причине ухода из проекта народного артиста РФ Федора Добронравова, а также из-за кризиса.

актеры
съемки
телепередачи
шоу
интервью
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
Денис Укушев
Д. Укушев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда реалити-шоу убил сокамерника перед выходом на свободу
Уоррен Баффетт ушел на покой с поста гендиректора Berkshire Hathaway
Раскрыто, что на самом деле держит Европу в состоянии предвоенной истерии
Ассортимент «Почты России» пополнит один вид товара
Юрист раскрыл, как изменится переоформление водительских прав
MTV прекращает существование 31 декабря
Самая старая кошка в мире отметила юбилей
Суд с Пугачевой, девять детей, уговоры Зеленского: как живет Кушанашвили
На самой мощной АЭС в Бельгии произошла утечка соляной кислоты
Названы страны, прикрывшие Россию от санкций Европы против импорта урана
«Хочу половину»: Трамп мечтал об украинских ископаемых до выборов
Салат «Зимний аперитив»: выглядит дороже, чем он есть
Звезда «6 кадров» Медведева объяснила, почему уехала из России
Готовим «шубку наоборот»: салат в прозрачных стаканчиках за 10–15 минут
В Европе заподозрили еще одно «звено» в участии в атаке резиденции Путина
Дмитриев опубликовал поздравление с видами Москвы
Появились детали ЧП с россиянкой в Перу
Актриса Медведева назвала условие для съемок в продолжении «6 кадров»
Названо число телефонных переговоров Путина с лидерами в этом году
Сорин рассказал о конфликте с украинским тренером на «Тур де Ски»
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.