Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался

На канале НТВ вчера, 8 марта, показали пятый выпуск седьмого сезона шоу «Маска». Какие подробности известны, кого из артистов рассекретели?

Какие маски борются за победу в седьмом сезоне

Седьмой сезон передачи «Маска» стартовал на канале НТВ 8 февраля. Ведущим проекта остался Вячеслав Макаров, а кресла жюри заняли Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев.

Изначально было 14 масок: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жираф, Коралл, Жук, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Колибри, Бобер.

Первый выпуск прошел без исключений, во второй серии выбыл Одуванчик, под маской которого скрывалась телеведущая Роза Сябитова, в третьей — Жук (футболист Дмитрий Тарасов), в четвертой — Богатырь (композитор Илья Зудин).

Кого рассекретили в пятом выпуске

В пятом выпуске программы «Маска», который был показан вчера, 8 марта, в номинацию на выбывание попали Коралл, Лиса и Снегирь.

Судьи спасли от выбывания Снегиря, а зрители оставили в проекте Лису. По итогу маску снял Коралл. В костюме пряталась певица Катя Лель, о чем догадался Тимур Родригез.

«Я безумно благодарю, что сегодня мне досталась миссия снять эту маску», — прокомментировала Лель.

Кто побеждал в предыдущих сезонах шоу «Маска»

Шоу «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне выиграл экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

Во втором сезоне первое место занял исполнитель Jony, скрывавшийся под маской Крокодила. В третьем — артист оперы Ильдар Абдразаков (Дракон).

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали исполнители Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). Такое решение принял председатель жюри Филипп Киркоров, после того как голоса судейской коллегии разделились поровну.

В пятом сезоне выиграла солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Енот), в шестом — Вождь (певец Александр Панайотов).

