«Времена перемен»: фон дер Ляйен захотела другой судьбы для Европы Фон дер Ляйен призвала реформировать институты Евросоюза и его доктрину

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции постпредов Евросоюза в Брюсселе заявила о необходимости модернизации институтов и внешнеполитической стратегии ЕС. По ее словам, которые передает РИА Новости, нужно немедленно задуматься о том, насколько существующие механизмы принятия решений и европейская доктрина соответствуют современным реалиям.

Во времена радикальных перемен мы можем либо цепляться за то, что когда-то делало нас сильными, и защищать привычки и убеждения, которые история уже давно преодолела, либо выбрать другую судьбу для Европы, — подчеркнула глава ЕК.

Она отметила, что принципы, заложенные в основу ЕС, изначально были нацелены на достижение консенсуса и компромисса. Однако сегодня, когда объединение пытается выступать в роли полноценного геополитического игрока, эти механизмы могут не помогать, а, напротив, тормозить, резюмировала фон дер Ляйен.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что председатель ЕК так и не признала свои ошибки в энергетической политике. По его словам, отрицание провалов всегда будет преследовать ее.