Подростка — поджигателя АЗС отправили думать над своим поведением в СИЗО Суд отправил в СИЗО 14-летнего подростка за поджог АЗС в поселке Металлстрой

Подростка отправили в СИЗО на два месяца после поджога автозаправочной станции Fasters Oil в поселке Металлострой, сообщила в мессенджере MAX пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 14-летний юноша обвиняется по уголовной статье о террористическом акте.

По версии следствия, 7 марта он поджег колонку на заправке на Школьной улице. Вину подросток признал частично. Он объяснил, что делал это под давлением мошенников, которые представились «сотрудниками» спецслужб и угрожали расправой его семье. Школьник просил домашний арест, но его отправили за решетку до 6 мая.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двух вышек сотовой связи в Ногинске и Балашихе по указанию неизвестных. По предварительным данным, за совершение преступления ему выплатили 39 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

До этого суд в Хабаровске назначил 19 лет лишения свободы и 450 тыс. рублей штрафа местному жителю в рамках уголовного дела о диверсии и госизмене. Мужчину признали виновным в поджоге вышки мобильной связи по заданию украинских спецслужб.