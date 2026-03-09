Зимняя Олимпиада — 2026
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию

Облако после ударов по НПЗ Ирана направляется к Узбекистану и Казахстану

Необычное облако, появившееся после ударов по иранским нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам несколько дней назад, встревожило жителей Ирана и сейчас медленно движется в сторону Центральной Азии, сообщает MK.RU со ссылкой на местные СМИ. Под угрозой загрязнения, по данным источников, находятся Узбекистан, Казахстан и Киргизия.

Облако вызвало беспокойство не только в самом Иране, но и в соседних государствах. Продвижение его на восток может вызвать негативные последствия для экологии региона, сказано в сообщении.

Ранее в иранском Красном Полумесяце сообщили, что взрывы нефтехранилищ создают угрозу возникновения кислотных дождей, способных вызывать химические ожоги и поражения легких. Спасатели пояснили, что выброс токсичных углеводородов, оксидов серы и азота в атмосферу делает осадки крайне опасными.

Кроме того, глава бюро RT в Иране Хами Хамеди рассказал, что жителям Тегерана из-за кислотных дождей необходимо перед выходом на улицу надевать маски, перчатки и головные уборы, а по возвращении домой полностью менять одежду. По его словам, черный токсичный налет на автомобилях и загрязнение атмосферы вызваны длительным горением нефтехранилища, атакованного американскими военными.

