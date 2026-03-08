Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя

Жителям Тегерана из-за кислотного дождя рекомендуется надевать маски, перчатки и головные уборы перед выходом на улицу, рассказал глава бюро RT в Иране Хами Хамеди. Он добавил, что после возвращения домой всю одежду нужно сменить.

Этот дождь несет токсичные вещества, вредные для здоровья граждан, — сообщил он.

Хамеди отметил, что черный налет, появляющийся на машинах, представляет собой токсичное вещество. Темные клубы дыма и загрязнение атмосферы вызваны длительным возгоранием на нефтехранилище, ставшем целью атаки ВС США.

Ранее иранский «Красный полумесяц» сообщил, что взрывы нефтехранилищ грозят возникновением кислотных дождей, которые могут вызвать химические ожоги и поражение легких. Выброс токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота в атмосферу делает осадки крайне опасными.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что на данный момент невозможно объективно оценить последствия ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран лишен безопасных международных механизмов для проведения необходимых расследований на своей территории.