09 марта 2026 в 16:32

«Это только начало»: Хегсет сделал грозное предупреждение Ирану

Хегсет: США еще толком не начали войну с Ираном

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press
Американская военная кампания против Ирана находится на начальном этапе и вскоре перейдет в фазу максимально мощных ударов, направленных на полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью CBS News. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон готов задействовать все свои возможности для выполнения поставленных задач.

Это только начало. Мы еще даже толком не начали эту кампанию, которая еще более наглядно продемонстрирует, как мы будем выполнять эти задачи, — сказал он.

Ранее Хегсет подчеркнул, что американская операция «Эпическая ярость» в Иране является войной, в которой США диктуют условия и нацелены исключительно на победу. По словам министра, цель заключается в том, чтобы поставить противника на колени, а церемония сдачи на площади в Тегеране остается на усмотрение иранской стороны.

Кроме того, источники в Министерстве войны сообщили, что США могут готовиться к наземной операции в Иране, на что указывает внезапная отмена учений 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования. Представитель Пентагона подтвердил, что американские вооруженные силы «к чему-то готовятся».

