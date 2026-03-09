Главу Пентагона сравнили с хулиганом из мультиков

Глава Пентагона Пит Хегсет напоминает не «мрачного государственного деятеля», а скорее мультяшного хулигана, считают обозреватели The Guardian. Журналисты обратили внимание на его фразу «Весь день с неба сыплются смерть и разрушения», сказанную в контексте конфликта США и Ирана.

Авторы материала напомнили, что 45-летний экс-ведущий Fox News, оказавшийся во главе Пентагона, стал публичным воплощением иранской стратегии Дональда Трампа. Критики Хегсета начали испытывать тревогу: они видят, как министр обороны превращает Пентагон в арену для идеологического и религиозного крестового похода.

По мнению авторов публикации, его инфантильные телевизионные выступления, пронизанные гипермаскулинностью, христианским национализмом и показным равнодушием к судьбе солдат, — это осознанная игра на аудиторию, жаждущую зрелищ. Хегсет, как полагают критики, старается угодить Трампу, который якобы грезит ролью поджигателя войны. Этот образ дополняет и официальная пропаганда: в соцсетях Пентагона публикуются жутковатые нарезки, где кадры реальных бомбардировок Ирана перемежаются эпизодами из голливудских блокбастеров вроде «Храброго сердца» и «Гладиатора».

Ранее стало известно, что Хегсет дал понять о грядущем изменении внешнеполитического курса США. Вашингтон намерен сосредоточиться на ситуации в Западном полушарии, отмечал он.