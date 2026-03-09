Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 10:33

Главу Пентагона сравнили с хулиганом из мультиков

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Пентагона Пит Хегсет напоминает не «мрачного государственного деятеля», а скорее мультяшного хулигана, считают обозреватели The Guardian. Журналисты обратили внимание на его фразу «Весь день с неба сыплются смерть и разрушения», сказанную в контексте конфликта США и Ирана.

Авторы материала напомнили, что 45-летний экс-ведущий Fox News, оказавшийся во главе Пентагона, стал публичным воплощением иранской стратегии Дональда Трампа. Критики Хегсета начали испытывать тревогу: они видят, как министр обороны превращает Пентагон в арену для идеологического и религиозного крестового похода.

По мнению авторов публикации, его инфантильные телевизионные выступления, пронизанные гипермаскулинностью, христианским национализмом и показным равнодушием к судьбе солдат, — это осознанная игра на аудиторию, жаждущую зрелищ. Хегсет, как полагают критики, старается угодить Трампу, который якобы грезит ролью поджигателя войны. Этот образ дополняет и официальная пропаганда: в соцсетях Пентагона публикуются жутковатые нарезки, где кадры реальных бомбардировок Ирана перемежаются эпизодами из голливудских блокбастеров вроде «Храброго сердца» и «Гладиатора».

Ранее стало известно, что Хегсет дал понять о грядущем изменении внешнеполитического курса США. Вашингтон намерен сосредоточиться на ситуации в Западном полушарии, отмечал он.

Пит Хегсет
США
Пентагон
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефть обновила ценовой максимум с 2022 года
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.