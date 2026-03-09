Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 12:03

Азербайджан возобновил грузовое сообщение с Ираном после инцидента с БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Азербайджана возобновили движение грузовых транспортных средств через границу с Ираном, приостановленное 5 марта, заявили в пресс-службе правительства страны. Проезд был разблокирован 9 марта с 10:00 по местному времени (09:00 мск).

Возобновлен въезд и выезд (в том числе для транзитных перевозок) через границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для перевозки грузов всеми видами транспортных средств, — говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости тщательного расследования ударов беспилотников по территории Нахичевани. Он подчеркнул, что атака на гражданские объекты является грубым нарушением международного права.

Атаки с использованием дронов были совершены 5 марта. Один из БПЛА повредил здание терминала Нахичеванского международного аэропорта, другой упал возле средней школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре мирных жителя.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь опроверг причастность Тегерана к инциденту. Также он выразил признательность за жест солидарности Баку в связи с гибелью большого количества гражданских лиц в ходе последних событий в республике.

Азербайджан
Иран
грузоперевозки
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, может ли Запад снять санкции на российскую нефть
Страшное ДТП унесло жизни пятерых человек в Башкирии
Новый лидер Ирана получил благословение от Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 марта: где сбои в России
Ученые раскрыли, что взорвалось над Европой
Мужчина умирал в луже крови после нападения подростков с ножом
Путин поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Экс-советник Пентагона послал тревожный сигнал по ситуации в Иране
Рой дронов под Брянском, гибель мирных в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 9 марта
«Конец света»: в Британии забили тревогу после заявления Кремля
Венгрия потребовала отменить санкции против российских энергоносителей
«Времена перемен»: фон дер Ляйен захотела другой судьбы для Европы
Тегеран раскрыл, что на самом деле США нужно от Ирана
Израильские солдаты перешли границу соседней страны
На Западе предсказали нефть «за двести»
«Ужасающий антисемитский акт»: в Бельгии ответили на взрыв у синагоги
Американский блогер высмеял заявления властей США о победе над Ираном
ВС России превратили в руины объекты энергетики ВСУ
Более 700 дронов атаковали Россию за одни сутки
Компания AZAL возобновила прямые авиарейсы из Баку в Нахичевань с 9 марта
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.