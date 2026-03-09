Азербайджан возобновил грузовое сообщение с Ираном после инцидента с БПЛА

Власти Азербайджана возобновили движение грузовых транспортных средств через границу с Ираном, приостановленное 5 марта, заявили в пресс-службе правительства страны. Проезд был разблокирован 9 марта с 10:00 по местному времени (09:00 мск).

Возобновлен въезд и выезд (в том числе для транзитных перевозок) через границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для перевозки грузов всеми видами транспортных средств, — говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости тщательного расследования ударов беспилотников по территории Нахичевани. Он подчеркнул, что атака на гражданские объекты является грубым нарушением международного права.

Атаки с использованием дронов были совершены 5 марта. Один из БПЛА повредил здание терминала Нахичеванского международного аэропорта, другой упал возле средней школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре мирных жителя.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь опроверг причастность Тегерана к инциденту. Также он выразил признательность за жест солидарности Баку в связи с гибелью большого количества гражданских лиц в ходе последних событий в республике.