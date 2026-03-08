Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 23:31

Президент Ирана опроверг причастность Тегерана к обстрелу Нахичевани

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Тегеран не имеет отношения к инциденту с ударом двух БПЛА по Нахичевани. Иранский лидер выразил признательность за жест солидарности Баку в связи с гибелью большого количества гражданских лиц в ходе последних событий в республике.

Заявив, что инцидент с обстрелом Нахичевани с воздуха не имеет отношения к Ирану, Масуд Пезешкиан подчеркнул, что случившееся будет расследовано, — говорится в заявлении пресс-службы Алиева.

Ранее Азербайджан направил ООН письмо из-за атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахичевань. Сообщение генсекретарю организации Антониу Гутерришу передал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Позже Алиев в ходе телефонного разговора с Пезешкианом заявил о необходимости тщательного расследования ударов беспилотников по территории Нахичевани. Азербайджанский лидер подчеркнул, что атака на гражданские объекты является грубым нарушением международного права.

Иран
Азербайджан
Нахичевань
дроны
