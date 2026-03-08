Названо число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян РИА Новости: из Ирана в Азербайджан эвакуировали 291 гражданина России

Власти Азербайджана эвакуировали 291 гражданина России из Ирана, сообщили РИА Новости в погранслужбе республики. Отмечается, что всего было эвакуировано около 1800 человек.

Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». С 28 февраля до 19.00 (18.00 мск. — NEWS.ru) 8 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуирован 291 гражданин России. В общей сложности эвакуировано около 1800 человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети. Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Оттуда их забрали в аэропорт Ленкорани.

Тем временем уже уточнялось, что переход россиянами госграницы между Ираном и Азербайджаном через пропускной пункт «Астара» при содействии Баку продолжается. Отмечается, что прохождение границы осуществляется в штатном режиме, без происшествий