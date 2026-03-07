Зимняя Олимпиада — 2026
«Неприемлемы»: США об атаках Ирана на Нахичевань

Госдеп США осудил атаку иранских дронов на Нахичевань

Фото: Iranian Army Office/Global Look Press
Атаки Ирана на территорию Азербайджана недопустимы, заявили в Госдепе США. Вашингтон назвал удары по Нахичевани грубым нарушением суверенитета.

Атаки на территорию наших партнеров в регионе неприемлемы и встретят решительную поддержку Соединенных Штатов в адрес этих партнеров, — подчеркнул Госдеп.

Ранее Азербайджан направил ООН письмо из-за атаки иранских беспилотников на Нахичевань. Сообщение генсекретарю организации Антониу Гутерришу передал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Также Баку направил в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) отчет по инциденту с атакой дронов на аэропорт в Нахичевани. Иранские беспилотники вторглись в воздушное пространство страны в четверг, 5 марта.

До этого депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что в Иране после гибели верховного лидера Али Хаменеи начался хаос. Он назвал безумием удар иранскими БПЛА по Нахичевани. По мнению Мусабекова, Баку до последнего пытался сохранять лояльное отношение к Ирану. Однако связи двух стран, добавил он, уже вряд ли можно считать дружескими.

Азербайджан
Нахичевань
Госдеп США
Иран
