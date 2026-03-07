Минобороны отчиталось о перехвате группы вражеских БПЛА за вечер Минобороны РФ: ПВО сбила пять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

Силы ПВО за три часа ликвидировали и перехватили пять украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Курской области, еще два — над территорией Белгородской области. Операция по перехвату проводилась в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотники атаковали жилой сектор поселка Пришиб в Михайловском муниципальном округе. В результате удара повреждения получили 12 домовладений. Кроме того, Балицкий сообщил, что в Запорожской области был атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Он получил осколочное ранение.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.