«Хезболла» ударила дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

Ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе, говорится в заявлении движения. Авторы публикации уточнили, что для этого использовались ударные беспилотники.

Указано, что удар был нанесен в субботу 7 марта. Других подробностей по поводу произошедшего не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в результате удара израильских военно-воздушных сил по южным пригородам Бейрута погиб Мухаммед Раад, который занимал пост председателя парламентской фракции «Верность сопротивлению».Она представляет в законодательном органе Ливана шиитское движение «Хезболла».Жертвами авианалета, как подсчитали СМИ, стали не менее 10 человек.

Также американист Виктория Никифорова предупредила о катастрофических последствиях прямого военного конфликта между США и Ираном для государств Ближневосточного региона. Она выразила мнение, что масштабная война приведет к концу золотого века процветающих арабских монархий, чьи столицы и крупные города окажутся охвачены гуманитарной катастрофой.