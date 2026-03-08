Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 00:01

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Метастазы — вторичные очаги злокачественной опухоли, которые возникают, когда раковые клетки отрываются от первичного очага и с током крови или лимфы разносятся по организму. Это главная причина смерти онкологических больных. Врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков рассказал NEWS.ru, в какие органы и ткани метастазируют различные типы злокачественных новообразований.

Рак груди

Злокачественные клетки молочной железы чаще всего «путешествуют» по лимфатическим сосудам, поэтому первый удар принимают на себя подмышечные, подключичные и парастернальные (около грудины) лимфоузлы. Оттуда с током крови они попадают дальше. Классические отдаленные мишени для рака груди — это кости (особенно позвоночник, таз, ребра), легкие, печень и головной мозг. Такое распространение связано с тем, что клетки этого рака несут рецепторы, позволяющие им закрепляться в костной ткани и паренхиме легких. У каждой восьмой женщины с метастатическим раком груди поражается мозг.

Рак желудка

Опухоль желудка очень агрессивна и часто распространяется по брюшной полости. Основные пути: по лимфе (в лимфоузлы), по крови и имплантационный (когда клетки «оседают» на брюшине). Главная мишень — печень, так как кровь от желудка по воротной вене в первую очередь поступает именно туда. Кроме того, рак желудка часто метастазирует в легкие, брюшину (канцероматоз), кости, а также дает специфические метастазы — в яичники, в пупок и в левую надключичную область. Это связано с особенностями лимфооттока.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак толстой кишки (колоректальный рак)

Колоректальный рак — «чемпион» по метастазированию в печень. Кровь от всей толстой кишки собирается в воротную вену и несет раковые клетки прямиком в печеночный фильтр, поэтому печень страдает первой в 20–25% случаев на момент диагноза и в 40% — после лечения. Далее, если клетки преодолевают печеночный барьер, они попадают в легкие, а затем — в кости и головной мозг. Также характерно распространение по брюшине.

Рак легких

Легкие сами являются «пылесосом» для метастазов, но и рак этого органа активно дает свои. Основной путь — гематогенный. Так как опухоль напрямую связана с легочными венами, клетки сразу попадают в большой круг кровообращения. Чаще всего поражаются головной мозг, кости, надпочечники, печень и противоположное легкое. Агрессивность к мозгу объясняется тем, что мелкоклеточный рак легкого очень тропен к нервной ткани.

Опухоль головного мозга (первичная)

Первичные опухоли мозга (например, глиобластомы) — особый случай. В отличие от других видов рака, они крайне редко дают метастазы за пределы центральной нервной системы благодаря гематоэнцефалическому барьеру. Однако они смертельно опасны, так как прорастают в близлежащие ткани мозга, не имея четких границ. По сути, они «метастазируют» в пределах самого мозга, нарушая жизненно важные функции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных видов. Его коварство в том, что даже при маленькой первичной опухоли метастазы могут уже распространиться из-за прямого контакта с крупными сосудами и нервными сплетениями. Основные мишени — печень (через воротную вену), легкие и брюшина.

Рак шейки матки

При метастазировании рака шейки матки доминирует лимфогенный путь. Первым делом поражаются регионарные лимфоузлы малого таза: околоматочные, подвздошные, запирательные. Затем, по мере прогрессирования, раковые клетки попадают в кровоток и дают отдаленные метастазы в легкие, печень, кости и яичники.

Рак простаты

У рака простаты есть излюбленная мишень — кости. Метастазы в скелет (особенно в позвоночник, таз и бедренные кости) встречаются настолько часто, что это является отличительной чертой заболевания. Они вызывают сильные боли и патологические переломы. Кроме костей, рак простаты может поражать легкие, печень и головной мозг.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря чаще всего метастазирует в регионарные лимфоузлы таза. Гематогенным путем клетки распространяются в легкие, печень, кости и надпочечники. Поражение костей при этом типе рака также встречается достаточно часто.

Рак яичников

Главная особенность рака яичников — имплантационное метастазирование по брюшине. Опухолевые клетки как бы «осыпаются» с поверхности яичника и засеивают всю брюшную полость, вызывая асцит и поражая сальник (жировую «подушку» в животе). Они также могут попадать в печень, легкие и плевру через кровь и лимфу.

Меланома

Самый непредсказуемый вид рака — меланома. Она может метастазировать куда угодно, даже в самые неожиданные места, но ее «любимые» органы — головной мозг, легкие, печень, кожа и подкожная клетчатка. Это связано с тем, что клетки меланомы происходят из меланоцитов (нервного гребня) и сохраняют способность мигрировать.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лейкемия (лейкозы)

Лейкемия — это не опухоль с метастазами в классическом смысле, а рак кроветворной ткани. Пораженные клетки размножаются в костном мозге, а затем с током крови циркулируют по всему организму, замещая нормальные. Они накапливаются в селезенке, печени и лимфоузлах, вызывая их увеличение.

Лимфома

Клетки лимфомы распространяются по лимфатическим сосудам, последовательно переходя от одной группы лимфоузлов к другой. На поздних стадиях гематогенным путем они попадают в печень, селезенку, костный мозг и легкие, формируя опухолевые очаги.

