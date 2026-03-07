Эпидемия опасного заболевания накрыла Сибирь

В Сибири зафиксирована масштабная вспышка пастереллеза среди крупного рогатого скота, сообщает Telegram-канал Baza. Заболевание выявлено в нескольких регионах, что уже привело к запрету на ввоз мяса из России со стороны Казахстана.

Жители сельских районов Новосибирской области рассказали о массовом изъятии коров и быков из частных хозяйств. С начала февраля животных уничтожают и сжигают из-за распространения инфекции. В Купинском районе, по словам местных, ликвидировано более тысячи голов скота. В селе Калиновка Карасукского района в одном только хозяйстве убили почти тысячу животных. Аналогичные сообщения поступают из Баганского района.

По информации местных жителей, изъятие скота происходит при участии полиции. Тех, кто пытается сопротивляться, предупреждают об увольнении или возбуждении уголовных дел. Сейчас в Купинском районе готовятся к уничтожению еще около 600 голов свиней, баранов и крупного рогатого скота из 150 подсобных хозяйств.

Вспышки заболевания фиксируются также в Омской области и Забайкальском крае. В Алтайском крае из-за эпидемии введен карантин на крупнейших животноводческих комплексах — «Митпром» и «Эконива Алтай».

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что поцелуи с домашними питомцами могут привести к развитию серьезных инфекционных заболеваний. По ее словам, важно воздерживаться от разрешения животным облизывать лицо в процессе взаимодействия с ними.