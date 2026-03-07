Американский ядерный бомбардировщик приблизился к Ближнему Востоку Ядерный бомбардировщик США B-1 Lancer сел в Британии на фоне заявлений об Иране

Американский ядерный бомбардировщик B-1 Lancer приземлился в Великобритании, пишет британское издание Independent. По его информации, это произошло на фоне предупреждения США о «наращивании» ударов по Ирану.

146-футовый (около 45 метров. — NEWS.ru) B-1 Lancer прибыл на базу Королевских ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир <…> на фоне предупреждений США о «наращивании» ударов по Ирану, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что производство и поставка радиолокационных станций AN/FPS-132, выведенных из строя в результате иранских атак, обойдутся США в $1,1 млрд и займут от пяти до восьми лет. По данным журналистов, более быстрая замена возможна для радаров модели AN/TPS-59 — их поставят в течение двух лет по цене от $50 до $75 млн.

Кроме того, стало известно, что удар по школе на юге Ирана, унесший жизни более 170 девочек, вероятно, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу. В день атаки американские самолеты проводили операции в регионе, в том числе против объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В Вашингтоне пообещали расследовать трагедию.