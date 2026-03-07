Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 16:56

Британия пошла на отчаянный шаг на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Sky News: Британия готовит авианосец к развертыванию на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Великобритания готовится к возможному развертыванию на Ближнем Востоке авианосца HMS Prince of Wales, сообщает Sky News. Власти повысили степень боевой готовности судна.

По информации журналистов, экипаж авианосца также оповестили о возможном развертывании на фоне ближневосточного конфликта.

Ранее американский стратегический бомбардировщик B-1, способный нести ядерное оружие, приземлился на базе британских ВВС в графстве Глостершир. Это произошло после того, как Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для ударов по Ирану.

Также Великобритания отправила в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon для усиления британской оборонительной эскадрильи. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что таким образом Лондон отвечает на запросы, отправленные союзниками в регионе.

До этого в Белом доме заявили, что военная операция США и Израиля против Ирана продлится около четырех — шести недель. Точные сроки достижения целей операции «Эпическая ярость» пока не определены.

