Кувейт пошел на крайние меры из-за атак Ирана

Кувейтская нефтяная компания (KPC) объявила о временном сокращении добычи и переработки нефти из-за угроз со стороны Ирана. В заявлении сказано, что такое решение принято в ответ на неоднократные и незаконные атаки против Кувейта.

Принято решение о превентивном снижении объемов добычи нефти и операций по нефтепереработке в связи с повторяющимися и противоправными нападениями Исламской Республики Иран на Государство Кувейт, — говорится в заявлении.

На фоне этого исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль рассказал, что Европа вновь заинтересовалась российскими энергоресурсами из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, которые приводит The New York Times (NYT), Россия снова может стать ключевым поставщиком ресурсов для европейских стран.

Вместе с тем польский премьер-министр Дональд Туск намекнул, что от боевых действий на Ближнем Востоке выиграет лишь Россия, так как цены на нефть растут. По его словам, в регионе воцарился хаос.