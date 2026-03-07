Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 19:37

В Екатеринбурге ищут загадочно пропавшую пермячку

Пермячка ушла из дома без телефона и банковских карт, а позже пропала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Перми пропала 27-летняя Людмила Силина, которая сменила имя и фамилию и известна многим как Эльмира Трушкова, передает E1.RU. Близкие предполагают, что она может находиться в Екатеринбурге.

Подруга девушки рассказала, что Людмила остановилась на ночь в гостинице на Красноармейской, с 2 на 3 марта. После этого ее местонахождение стало неизвестным. До этого пермячку видели в Казани. По другим данным, пропавшая намеревалась доехать до Сочи автостопом, однако по какой-то причине передумала.

У Людмилы не было при себе ни телефона, ни банковских карт — только паспорт. Ее рост составляет 167–170 см, у нее среднее телосложение, серо-зеленые глаза и светлые волосы. На девушке был пуховик черного и бежевого цветов. К нему она надела розовую вязаную шапку и кофту на молнии бежевого оттенка. Юбка была черной, как и ботинки на шнуровке. Через плечо у нее висела небольшая бежевая сумка.

Ранее сообщалось, что подростка из Санкт-Петербурга, о котором несколько дней беспокоились близкие и волонтеры, нашли живым. Юноша ушел из дома 25 февраля, и только 2 марта следователи возбудили уголовное дело в связи с его исчезновением. Активное участие в поисках принимала петербургская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд „Северо-Запад“». Утром 4 марта в отряде подтвердили, что подросток найден.

