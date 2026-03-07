Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 20:22

ВСУ почти 700 раз атаковали один из округов Херсонской области

Украинские войска совершили 694 атаки на Алешкинский муниципальный округ Херсонской области с 28 февраля по 7 марта, сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале. По его данным, в результате обстрелов погибли пять человек, 17 получили ранения. Среди целей — частные дома, госучреждения и объекты связи.

Зафиксированы: 281 минно-ствольный обстрел и 413 атаки с применением БПЛА. Кроме того, в полночь на 7 марта были повторные сбросы по Виноградово. Всего: 10 эпизодов налетов на частные дома, три атаки на территории государственных объектов, несколько ударов по объектам связи. Ранены — 17, погибли — пять, — написал он.

Хоменко добавил, что в результате нескольких ночных атак было повреждено здание территориального отдела, где располагались МФЦ, администрация и нотариус. Он назвал произошедшее нарушением прав человека и очередным преступлением украинских властей.

Утром 7 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской.

