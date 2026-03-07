ВСУ почти 700 раз атаковали один из округов Херсонской области

ВСУ почти 700 раз атаковали один из округов Херсонской области ВСУ нанесли 694 удара по Алешкинскому округу Херсонской области за неделю

Украинские войска совершили 694 атаки на Алешкинский муниципальный округ Херсонской области с 28 февраля по 7 марта, сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале. По его данным, в результате обстрелов погибли пять человек, 17 получили ранения. Среди целей — частные дома, госучреждения и объекты связи.

Зафиксированы: 281 минно-ствольный обстрел и 413 атаки с применением БПЛА. Кроме того, в полночь на 7 марта были повторные сбросы по Виноградово. Всего: 10 эпизодов налетов на частные дома, три атаки на территории государственных объектов, несколько ударов по объектам связи. Ранены — 17, погибли — пять, — написал он.

Хоменко добавил, что в результате нескольких ночных атак было повреждено здание территориального отдела, где располагались МФЦ, администрация и нотариус. Он назвал произошедшее нарушением прав человека и очередным преступлением украинских властей.

Утром 7 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской.