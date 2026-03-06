Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 15:06

«Абсолютное зверье»: Мирошник о целенаправленной атаке ВСУ на Алешки

Мирошник: ВСУ целенаправленно били по мирному населению Алешков

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Украинские военные целенаправленно нанесли удар по месту скопления мирных жителей в городе Алешки Херсонской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью информационной службе «Вести». По его словам, ВСУ не могли не видеть, что целями являются гражданские лица.

Это зверье, это абсолютное зверье. Они наносили удары целенаправленно, четко видя, что это гражданские, что люди просто пришли за хлебом. И это выполнение той стратегии, которую ведет киевский режим… Их задача — пугать, сеять ужас, влиять на внутреннюю повестку, сделать так, чтобы люди перестали верить своим властям, своим возможностям, своей армии, которая способна защитить, — подчеркнул он.

Посол подчеркнул, что Алешки остаются одной из самых болезненных точек на карте региона. Город с населением 5,5 тыс. человек систематически подвергается обстрелам, и целью атак всякий раз становятся объекты гражданской инфраструктуры и места пребывания мирных жителей.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли и еще 12 пострадали от ударов ВСУ по собравшимся в очереди к магазину в Алешках. По его словам, украинские дроны совершили четыре сброса подряд.

