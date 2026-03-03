Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 18:30

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Фото: D-NEWS.ru
Мягкие лепешки с овощами и зеленью — это яркое, вкусное и сытное блюдо, которое идеально впишется на завтрак и перекус. Их можно в Великий пост! Без яиц и молочки лепешки получаются мягкими, эластичными, ароматными.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1,5 стакана теплой воды, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя (по желанию), 1 помидор, 1 болгарский перец, пучок укропа и петрушки.

Рецепт: помидор и перец нарежьте очень мелкими кубиками, зелень мелко порубите. В миске смешайте муку, соль, разрыхлитель. Добавьте воду и масло, замесите жидкое тесто консистенции густой сметаны. Вмешайте в тесто нарезанные овощи и зелень. Выпекайте на разогретой, слегка смазанной маслом сковороде, как обычные блины, с двух сторон до румяного цвета.

Ранее стало известно, как приготовить дрожжевые постные блины на воде.

Дарья Иванова
Д. Иванова
