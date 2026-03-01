Зимняя Олимпиада — 2026
Можно в пост! Готовим румяную чувашскую лепешку пашалу: без яиц и молока

Можно в пост! Готовим румяную чувашскую лепешку пашалу: без яиц и молока Можно в пост! Готовим румяную чувашскую лепешку пашалу: без яиц и молока Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В постном варианте пашалу получается удивительно хрустящей снаружи и пористой внутри. Отличная лепешка, которая заменит вам хлеб.

Для приготовления возьмите 300 мл теплой воды и размешайте в ней 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. соли. Всыпьте 7 г сухих быстродействующих дрожжей и дайте им постоять 10 минут до появления легкой пены. Просейте в миску 500 г пшеничной муки высшего сорта и постепенно вливайте дрожжевую смесь. Добавьте 3 ст. л. подсолнечного масла и замесите мягкое тесто. Накройте его чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. Когда объем массы увеличится вдвое, разделите ее на 4 равные части. Каждую часть раскатайте в круглую лепешку толщиной около 1,5 см. Сделайте на поверхности несколько проколов вилкой, чтобы тесто не вздувалось пузырями при выпекании.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Выложите заготовки на противень и отправляйте запекаться на 15 минут до появления уверенного румянца. Если вы хотите добиться аутентичного вкуса, можно готовить пашалу на сухой чугунной сковороде под крышкой, обжаривая по 5 минут с каждой стороны. Готовые горячие лепешки обязательно сбрызните водой и накройте плотной тканью на 10 минут, чтобы они стали мягкими и податливыми. Ломайте их руками и подавайте к густым овощным супам или ешьте просто так, запивая ароматным травяным чаем.

  • Совет: смажьте поверхность лепешки капелькой растительного масла с измельченным чесноком сразу после духовки для приятного аромата.

рецепты
лепешки
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
Чувашия
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
