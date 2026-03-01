Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 11:38

Дома мировых знаменитостей оказались в эпицентре взрывов в Дубае

Дома Бекхэма, Роналду и Шумахера оказались в зоне риска после атак на Дубай

Фото: Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press
Элитная недвижимость мировых знаменитостей оказалась в зоне риска после того, как в районе Palm Jumeirah в Дубае вспыхнул пожар, сообщает t-online. По данным издания, в этой части города, в частности, располагается вилла в итальянском стиле, принадлежащая футболисту Дэвиду Бекхэму и его супруге Виктории.

Кроме того, звезда мирового футбола Криштиану Роналду тоже инвестировал в элитный особняк на закрытом острове Jumeirah Bay Island, где стоимость недвижимости исчисляется десятками миллионов евро. Болливудский актер Шахрух Хан также приобрел себе виллу Jannat на Palm Jumeirah, которая неоднократно попадала в рейтинги самых известных звездных резиденций в ОАЭ.

Как пишет источник, голливудская актриса Линдси Лохан проживает в Дубае с 2014 года. Она неоднократно отмечала высокий уровень безопасности в ОАЭ. По информации портала, теннисист Роджер Федерер тоже стал владельцем пентхауса в районе Dubai Marina, который считается одним из самых дорогих жилых кварталов города. Семье гонщика Михаэля Шумахера принадлежит частный остров на архипелаге The World.

Ранее в Сети опубликовали видео с пожаром в дубайском отеле «Бурдж-аль-Араб». Огонь вспыхнул после атаки дрона. Из-за пожара в небо поднялся темный столб дыма. Пламя охватило внешний фасад здания сразу на нескольких этажах. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Криштиану Роналду
Дэвид Бекхэм
виллы
Дубай
