Экс-ассистентка Дэвида Бекхэма поддержала его сына в конфликте с родителями

На сторону Бруклина Бекхэма публично встала Ребекка Лус, которая в свое время работала личной ассистенткой у его отца, бывшего футболиста Дэвида Бекхэма. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она прокомментировала один из постов и заявила, что рада решению Бруклина постоять за себя.

Я так рада, что он решил постоять за себя и сделал это публично! Мне было так жаль его жену, учитывая, что я хорошо знаю, какими они могут быть, — написала Лус.

В 2004 году после своего увольнения Лус заявила о романе с Дэвидом Бекхэмом. По ее утверждениям, пока он играл в Мадриде, между ними была связь, которая длилась четыре месяца. Футболист категорически отрицал эти обвинения и назвал их нелепыми. Позже в документальном мини-сериале «Бекхэм» сам Дэвид и его супруга Виктория признались, что тот период их брака был одним из самых тяжелых.

Ранее Дэвид отказался давать комментарии по поводу заявления своего сына Бруклина о разрыве отношений с семьей. Он лишь отметил, что дети имеют право совершать ошибки.

До этого Бруклин направил своим родителям официальное юридическое уведомление. В нем говорится, что супруги Бекхэм теперь могут связываться с ним только через своих адвокатов. Молодой человек принял это решение после публикаций в прессе. В этих материалах утверждалось, что он полностью находится под влиянием своей жены Николы Пельтц. Скандал разразился после того, как сын футболиста заблокировал родителей во всех социальных сетях.