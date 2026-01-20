Бекхэм сбежал от прессы, услышав вопрос о «блудном» сыне

Футболист Дэвид Бекхэм отказался отвечать на просьбу прокомментировать заявление своего сына Бруклина о разрыве отношений с семьей, сообщет Sky News. При этом на пресс-конференции на полях Всемирного экономического форума в Давосе он отметил, что детям «позволено совершать ошибки».

Детям позволено совершать ошибки. Так они учатся, — подчеркнул Бекхэм.

Ранее Бруклин направил своим родителям юридическое уведомление, в котором говорится, что супруги могут связываться с ним только через адвокатов. Молодой человек решился на крайние меры после публикаций в СМИ, где утверждалось, что он полностью находится под влиянием своей жены Николы Пельтц. Скандал вспыхнул, когда сын футболиста заблокировал родителей в соцсетях.

Позже Бекхэм обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. По его словам, мать и отец лишь создавали образ счастливой семьи. Бруклин также обвинил родню в попытках разрушить его брак до и после торжества. Бэкхем подчеркнул, что годами молчал и не рассказывал проблемах.