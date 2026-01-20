Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 19:39

Бекхэм сбежал от прессы, услышав вопрос о «блудном» сыне

Бекхэм отказался комментировать отказ сына общаться с семьей

Дэвид Бекхэм на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дэвид Бекхэм на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Футболист Дэвид Бекхэм отказался отвечать на просьбу прокомментировать заявление своего сына Бруклина о разрыве отношений с семьей, сообщет Sky News. При этом на пресс-конференции на полях Всемирного экономического форума в Давосе он отметил, что детям «позволено совершать ошибки».

Детям позволено совершать ошибки. Так они учатся, — подчеркнул Бекхэм.

Ранее Бруклин направил своим родителям юридическое уведомление, в котором говорится, что супруги могут связываться с ним только через адвокатов. Молодой человек решился на крайние меры после публикаций в СМИ, где утверждалось, что он полностью находится под влиянием своей жены Николы Пельтц. Скандал вспыхнул, когда сын футболиста заблокировал родителей в соцсетях.

Позже Бекхэм обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. По его словам, мать и отец лишь создавали образ счастливой семьи. Бруклин также обвинил родню в попытках разрушить его брак до и после торжества. Бэкхем подчеркнул, что годами молчал и не рассказывал проблемах.

Дэвид Бекхэм
футбол
дети
шоу-бизнес
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медкомиссии
Военэксперт назвал основную проблему британской армии
Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Сотрудникам МЧС расширили полномочия
В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов
Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов
Российская ПВО сбила 60 беспилотников ВСУ за четыре час
На Украине заявили о жизненно важном дефиците
«Автомат есть»: Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате
Логистика в эпоху неопределенности: как бизнес учится работать без ошибок
Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» держат в камере для особо опасных
Стало известно, когда Молдавия окончательно покинет СНГ
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе
Теплица из оконных рам на балконе за 2 дня: растим рассаду с комфортом
«Должны вести себя, как союзник»: в Европе высказались о доверии к США
Смерть мужа, дети-актеры, четыре развода: как живет Анна Ардова
«Больные люди»: Лукашенко развенчал один миф о Совете мира по Газе
В ГД придумали, как преодолеть «катастрофический кадровый голод» в медицине
Алиев заявил, что Азербайджан и Армения закрыли страницу войны
Раскрыто, возможно ли зачать ребенка в космосе
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.