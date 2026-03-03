Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:45

Тимберлейк решил судиться с городом из-за провокационных видео

Тимберлейк подал в суд на город из-за видео своего ареста

Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский певец Джастин Тимберлейк подал иск против властей города, где его задерживали за нетрезвую езду, требуя запретить обнародование записей с полицейских нательных камер, сообщает Page Six. Артист считает, что прошлогодний арест уже нанес вред его репутации, вызвав падение продаж билетов и шквал критики в соцсетях.

Защита музыканта настаивает на том, что публикация видео станет неприемлемым вторжением в частную жизнь и способна окончательно разрушить карьеру Тимберлейка. Суд пока не принял решения по данному обращению.

Ранее в Федеральном бюро тюрем США сообщили о досрочном освобождении рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, осужденного за сутенерство. Срок заключения музыканта сократили почти на полтора месяца, теперь он покинет исправительное учреждение 25 апреля 2028 года вместо 4 июня.

Кроме того, столичном Фонде капитального ремонта сообщили о взыскании через суд задолженности по жилищно-коммунальным платежам с известной актрисы Ольги Будиной. Решение судебной инстанции вступило в законную силу, однако точный размер долга не разглашается.

