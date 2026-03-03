Тимберлейк решил судиться с городом из-за провокационных видео Тимберлейк подал в суд на город из-за видео своего ареста

Американский певец Джастин Тимберлейк подал иск против властей города, где его задерживали за нетрезвую езду, требуя запретить обнародование записей с полицейских нательных камер, сообщает Page Six. Артист считает, что прошлогодний арест уже нанес вред его репутации, вызвав падение продаж билетов и шквал критики в соцсетях.

Защита музыканта настаивает на том, что публикация видео станет неприемлемым вторжением в частную жизнь и способна окончательно разрушить карьеру Тимберлейка. Суд пока не принял решения по данному обращению.

