Разрушенный до основания офис Совета экспертов в Иране засняли на видео

В Сети появились кадры с разрушенным офисом Совета экспертов в Иране. Там должны были избрать нового верховного лидера республики. На видео заметно, что здание разрушено до основания. На фоне слышны крики людей.

При этом израильский 12-й телеканал утверждает, что удар был совершен в то время, когда 88 членов совета собрались, чтобы проголосовать за преемника Хаменеи. Как утверждает Гостелевидение Ирана, совет был заблаговременно эвакуирован, поэтому жертв удалось избежать.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что несколько взрывов прогремели в столице Ирана Тегеране. По данным журналистов, они прозвучали в разных районах города, однако другие подробности не приводились.

До этого тысячи жителей иранского Минаба вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь школьниц, которые погибли в результате недавнего удара США и Израиля по городу. Траурная процессия заполнила центральные улицы и площадь города. Среди жертв оказались не только школьницы, но и преподаватели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе в Минабе.