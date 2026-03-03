Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:47

«Очередное унижение». в США назвали провалом атаку на Иран

Подполковник Дэвис: США и Израиль провалили ставку на быструю операцию в Иране

Тегеран Тегеран Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

План Соединенных Штатов и Израиля, рассчитывавших на молниеносную военную кампанию против Ирана, окончился провалом, заявил отставной подполковник американской армии, военный аналитик Дэниел Дэвис в соцсети X. По его словам, было неразумно предполагать, что страна, которая по своим размерам в четыре раза превосходит Ирак, капитулирует всего через несколько дней после мощного ракетного удара.

Это позорный провал с нашей стороны и лишь очередное унижение некогда гордой элиты Запада. Однако этот провал может в конечном итоге оказаться самым страшным из всех и дорого нам обойтись, — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что американская база в Кувейте, которая подверглась иранскому удару, не имела должных укреплений и защиты. В результате атаки погибли шестеро военнослужащих. Само строение представляло собой небольшое здание, переоборудованное под офис. Заграждения вокруг него не способны защитить от воздушных атак. Судя по всему, удар пришелся точно в центр сооружения.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже бессмысленно. Тегеран лишился не только своего руководства, но и систем противовоздушной обороны, а также военно-воздушных и военно-морских сил, резюмировал глава государства.

США
Иран
Израиль
Военные операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто эмоциональное состояние Джабраилова перед самоубийством
В Федерации футбола США раскрыли отношение к участию Ирана в ЧМ-2026
Захарова пошутила о вербовке в финскую разведку
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.