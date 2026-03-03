«Очередное унижение». в США назвали провалом атаку на Иран Подполковник Дэвис: США и Израиль провалили ставку на быструю операцию в Иране

План Соединенных Штатов и Израиля, рассчитывавших на молниеносную военную кампанию против Ирана, окончился провалом, заявил отставной подполковник американской армии, военный аналитик Дэниел Дэвис в соцсети X. По его словам, было неразумно предполагать, что страна, которая по своим размерам в четыре раза превосходит Ирак, капитулирует всего через несколько дней после мощного ракетного удара.

Это позорный провал с нашей стороны и лишь очередное унижение некогда гордой элиты Запада. Однако этот провал может в конечном итоге оказаться самым страшным из всех и дорого нам обойтись, — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что американская база в Кувейте, которая подверглась иранскому удару, не имела должных укреплений и защиты. В результате атаки погибли шестеро военнослужащих. Само строение представляло собой небольшое здание, переоборудованное под офис. Заграждения вокруг него не способны защитить от воздушных атак. Судя по всему, удар пришелся точно в центр сооружения.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже бессмысленно. Тегеран лишился не только своего руководства, но и систем противовоздушной обороны, а также военно-воздушных и военно-морских сил, резюмировал глава государства.