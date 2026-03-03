Вскрылась внезапная уязвимость центра США в Кувейте, где погибли военные CBS: оперативный центр США в Кувейте не был достаточно укреплен

Оперативный центр Соединенных Штатов в Кувейте, попавший под удар со стороны Ирана, не был должным образом укреплен и защищен, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных военных чиновников. В результате атаки погибли шесть военнослужащих.

Единственными укреплениями строения были Т-образные заграждения — железобетонные барьеры высотой 12 футов (3,7 метра. — NEWS.ru), предназначенные для защиты военнослужащих от взрывов, ракетных ударов и осколков снарядов, — говорится в публикации.

Уточняется, что американская база в Кувейте представляла собой небольшое строение, которое переделали под офисное помещение. При этом окружающие его заграждения никак не защищают от ударов с воздуха. Прилет, вероятнее всего, пришелся в самый центр здания.

Ранее Кувейт официально раскрыл потери среди своих военных в ходе иранской ответной кампании. В Министерстве обороны страны сообщили, что 27 военнослужащих получили ранения в результате ударов Тегерана по территории государства.