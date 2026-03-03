Мужчина за гроши выкупил забытый в аэропорту чемодан и потерял дар речи В Британии блогер купил забытый в аэропорту чемодан и нашел в нем люксовые вещи

Блогер из Великобритании Карми Селлитто купил в аэропорту Хитроу за 129,9 фунта стерлингов (около 13,5 тыс. рублей) забытый чемодан и обнаружил в нем брендовую обувь и аксессуары люксовых марок. Видео с распаковкой он разместил в своем TikTok‑аккаунте.

Внутри чемодана оказались поношенная обувь брендов Gucci и Alexander McQueen, сумки Prada и Louis Vuitton, кожаный дипломат, который мужчина не стал вскрывать, коробка ювелирной марки Cartier с чеком на €2400 (200 тыс. рублей), а также женская одежда и удостоверение личности.

Селлитто выяснил, что хозяйка чемодана живет всего в двух часах езды от его дома, и решил вернуть ей вещи. Блогер пообещал подписчикам снять об этой поездке ролик, однако так его и не выложил. При этом мужчина признался, что это был самый странный опыт в его жизни.

Ранее в Токио преступники похитили три чемодана, в которых находилось около 420 млн иен (208 млн рублей). Жертвами злоумышленников стали пятеро человек — граждане Японии и Китая, которые занимались перевозкой наличных денег по работе.