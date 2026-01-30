В Токио украли набитые деньгами чемоданы NHK: в Токио грабители украли три чемодана с $2,7 млн

Вечером 29 января в Токио, в одном из самых безопасных городов мира, преступники похитили три чемодана, в которых находилось около 420 млн иен (208 млн рублей). По данным телеканала NHK, жертвами стали пятеро человек — граждане Японии и Китая, которые занимались перевозкой наличных денег по работе.

В момент погрузки средств в автомобиль к ним приблизились трое нападавших. Они распылили на владельцев багажа спрей, похожий на слезоточивый газ, и украли чемоданы с деньгами. После ограбления злоумышленники скрылись с места преступления.

Вскоре неподалеку от этого места неизвестный автомобиль сбил 50-летнего пешехода, который, к счастью, не получил серьезных травм. Полиция изучает возможную связь между двумя этими событиями.

