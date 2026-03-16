Две гранаты нашли в мусорном ящике на западе Москвы

Две гранаты нашли в мусорном ящике на западе Москвы

Две гранаты нашли в мусорном ящике в ЖК «Мосфильмовский» на западе Москвы, сообщил Telegram-канал «112». Снаряды, упакованные в пакет, обнаружил дворник. Экстренные службы уже выехали на место. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на парковке у жилого дома на юге Москвы. Подозрительный предмет заметил водитель автомобиля, припаркованного неподалеку. Специалисты применили робота. На кадрах разминирования видно, как он издает громкий предупреждающий сигнал, после чего подрывает заряд.

На прошлой неделе в ФСБ сообщили, что севастополец по заданию Киева готовил теракт против российского военнослужащего. Он целенаправленно вышел на связь с запрещенной в РФ террористической организацией и начал собирать данные о военном.

Спустя несколько дней взрыв прогремел в еврейской школе на улице Зеландстраат в амстердамском районе Бюйтенвельдерт. Уточняется, что разрушения оказались минимальными. Власти расценивают случившееся не как хулиганскую выходку, а как спланированную акцию.